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Каналы диалога между представителями США и России работают, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2026
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13:16 09.06.2026
Каналы диалога между представителями США и России работают, заявил Песков

Песков: каналы диалога между представителями США и России работают

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каналы диалога между представителями США и России работают.
  • Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Каналы диалога между представителями США и России работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«
"Рабочие каналы диалога между ними и нами работают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.
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В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
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