Каналы диалога между представителями США и России работают, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каналы диалога между представителями США и России работают.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Каналы диалога между представителями США и России работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
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"Рабочие каналы диалога между ними и нами работают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, доводила ли американская сторона до России содержание разговора Кушнера, Уиткоффа и Зеленского.