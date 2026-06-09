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В Нижневартовске пропала девочка - РИА Новости, 09.06.2026
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10:24 09.06.2026
В Нижневартовске пропала девочка

В Нижневартовске девочка отпросилась погулять на озеро и не вернулась домой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске ищут девочку 2016 года рождения, которая отпросилась погулять на озеро и не вернулась.
  • Полиция принимает все необходимые меры для поиска ребенка и установления обстоятельств произошедшего.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полицейские в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ищут девочку 2016 года рождения, которая до этого отпросилась погулять на озеро и не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
«
"Восьмого июня около 23.00 (21.00 мск – ред.) в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась мать несовершеннолетней жительницы города, 2016 года рождения. Как выяснилось, девочка отпросилась погулять на озеро и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции принимают все необходимые меры для поиска ребенка и установления обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияНижневартовскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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