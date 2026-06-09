В Нижневартовске пропала девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижневартовске ищут девочку 2016 года рождения, которая отпросилась погулять на озеро и не вернулась.
- Полиция принимает все необходимые меры для поиска ребенка и установления обстоятельств произошедшего.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полицейские в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ищут девочку 2016 года рождения, которая до этого отпросилась погулять на озеро и не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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"Восьмого июня около 23.00 (21.00 мск – ред.) в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась мать несовершеннолетней жительницы города, 2016 года рождения. Как выяснилось, девочка отпросилась погулять на озеро и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", – сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции принимают все необходимые меры для поиска ребенка и установления обстоятельств произошедшего.