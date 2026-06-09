В Нижневартовске пропала девочка

«

"Восьмого июня около 23.00 (21.00 мск – ред.) в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась мать несовершеннолетней жительницы города, 2016 года рождения. Как выяснилось, девочка отпросилась погулять на озеро и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", – сказала собеседница агентства.