В Калининградской области возбудили дело после вспышки норовируса в лагере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининградской области возбудили уголовное дело после вспышки норовирусной инфекции, которой заболели дети и сотрудники в лагере в Калининградской области.
- Смена в лагере закрыта досрочно, проводится эпидемиологическое расследование.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после вспышки норовирусной инфекции, которой заболели дети и сотрудники в лагере в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
В понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что смена в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников. Проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура области проинформировала о проведении проверки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
В ведомстве отметили, что в рамках расследования установят причины происшествия и лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.
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