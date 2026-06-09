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В Калининградской области возбудили дело после вспышки норовируса в лагере - РИА Новости, 09.06.2026
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15:55 09.06.2026
В Калининградской области возбудили дело после вспышки норовируса в лагере

В Калининградской области завели дело после вспышки норовируса в лагере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининградской области возбудили уголовное дело после вспышки норовирусной инфекции, которой заболели дети и сотрудники в лагере в Калининградской области.
  • Смена в лагере закрыта досрочно, проводится эпидемиологическое расследование.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после вспышки норовирусной инфекции, которой заболели дети и сотрудники в лагере в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
В понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что смена в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников. Проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура области проинформировала о проведении проверки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
В ведомстве отметили, что в рамках расследования установят причины происшествия и лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.
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ПроисшествияКалининградская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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