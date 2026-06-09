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В бюджет Подмосковья перевели 11,7 млрд руб за счет муниципальной площади - РИА Новости, 09.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:51 09.06.2026 (обновлено: 16:19 09.06.2026)
В бюджет Подмосковья перевели 11,7 млрд руб за счет муниципальной площади

В бюджет Подмосковья перечислили 11,7 млрд рублей за счет муниципальной площади

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По итогам пяти месяцев этого года из заложенных в бюджете Московской области доходов от муниципальной недвижимости в размере 31,5 миллиарда рублей поступило 11,7 миллиарда, что составляет 37% годового задания, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Таким образом, городские и муниципальные округа Подмосковья в текущем году сохраняют курс на системную работу по увеличению доходной части местных бюджетов через распоряжение государственной собственностью. Плановые показатели исполнены более чем на треть. Также результат за январь-май превысил аналогичный показатель прошлого года на 683 миллиона рублей.
"Эффективное управление муниципальным имуществом — это прямой и закономерный путь к укреплению финансовой самостоятельности округов. Земельно-имущественные торги позволяют не только пополнять бюджеты, но и вовлекать в оборот новые активы для развития территорий", — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Наиболее существенный вклад в общую копилку региона внесли городской округ Долгопрудный — перечислил в бюджет 173 миллиона рублей; Одинцовский городской округ — пополнил казну на 133 миллиона рублей; муниципальный округ Истра — обеспечил поступления в размере 110 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйИстра
 
 
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