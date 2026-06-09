В бюджет Подмосковья перевели 11,7 млрд руб за счет муниципальной площади

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По итогам пяти месяцев этого года из заложенных в бюджете Московской области доходов от муниципальной недвижимости в размере 31,5 миллиарда рублей поступило 11,7 миллиарда, что составляет 37% годового задания, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.



Таким образом, городские и муниципальные округа Подмосковья в текущем году сохраняют курс на системную работу по увеличению доходной части местных бюджетов через распоряжение государственной собственностью. Плановые показатели исполнены более чем на треть. Также результат за январь-май превысил аналогичный показатель прошлого года на 683 миллиона рублей.