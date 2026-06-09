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В Брянске мужчина утонул в озере - РИА Новости, 09.06.2026
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23:06 09.06.2026
В Брянске мужчина утонул в озере

В Брянске мужчина утонул в озере, МЧС и СК выясняют обстоятельства гибели

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В озере Орлик-1 в Бежицком районе Брянска утонул 18-летний молодой человек.
  • Региональные ГУ МЧС и СУСК выясняют обстоятельства его гибели.
БРЯНСК, 9 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний парень утонул в озере в Бежицком районе Брянска, следователи выясняют обстоятельства его гибели, сообщают региональные ГУ МЧС и СУСК.
"В оперативную дежурную смену ... поступило сообщение о гибели мужчины на озере Орлик‑1 в Бежицком районе... Тело было поднято водолазами", - сообщило ГУ МЧС в своем канале на платформе "Макс".
По данным СУСК, погибшим оказался 18-летний житель Брянска. Согласно сообщению ведомства на платформе "Макс", проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.
В СУСК добавили, что назначаются необходимые судебные экспертизы.
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ПроисшествияБежицкий районБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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