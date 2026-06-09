В Брянске мужчина утонул в озере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В озере Орлик-1 в Бежицком районе Брянска утонул 18-летний молодой человек.
- Региональные ГУ МЧС и СУСК выясняют обстоятельства его гибели.
БРЯНСК, 9 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний парень утонул в озере в Бежицком районе Брянска, следователи выясняют обстоятельства его гибели, сообщают региональные ГУ МЧС и СУСК.
"В оперативную дежурную смену ... поступило сообщение о гибели мужчины на озере Орлик‑1 в Бежицком районе... Тело было поднято водолазами", - сообщило ГУ МЧС в своем канале на платформе "Макс".
В СУСК добавили, что назначаются необходимые судебные экспертизы.
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