Орловская область передала бойцам СВО станцию управления БПЛА

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Орловская область отправила бойцам спецоперации наземную станцию управления беспилотниками, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сотрудники департамента информационных технологий Орловской области, администрации Кромского и Глазуновского районов, ОГУ имени И. С. Тургенева направили в одно из пограничных подразделений наземную станцию управления для БПЛА мультироторного типа", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это устройство позволяет обеспечивать устойчивую и защищенную связь с дроном на большом удалении даже в условиях сложного рельефа и плотной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.