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Орловская область передала бойцам СВО станцию управления БПЛА - РИА Новости, 09.06.2026
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15:43 09.06.2026 (обновлено: 15:44 09.06.2026)
Орловская область передала бойцам СВО станцию управления БПЛА

Орловская область отправила бойцам СВО станцию управления беспилотниками

© Фото : Орловский государственный университет имени И.С. ТургеневаБойцам спецоперации передали наземную станцию управления беспилотниками
Бойцам спецоперации передали наземную станцию управления беспилотниками - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Бойцам спецоперации передали наземную станцию управления беспилотниками
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Орловская область отправила бойцам спецоперации наземную станцию управления беспилотниками, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сотрудники департамента информационных технологий Орловской области, администрации Кромского и Глазуновского районов, ОГУ имени И. С. Тургенева направили в одно из пограничных подразделений наземную станцию управления для БПЛА мультироторного типа", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это устройство позволяет обеспечивать устойчивую и защищенную связь с дроном на большом удалении даже в условиях сложного рельефа и плотной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Оборудование, отмечается в сообщении, позволяет управлять несколькими типами беспилотников. Бойцы смогут получать видео высокого разрешения в реальном времени для проведения качественной разведки и корректировки огня. Использование станции также дает возможность точно наводить артиллерию и сбрасывать боеприпасы, добавили в пресс-службе.
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