Орловская область передала бойцам СВО станцию управления БПЛА

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Орловская область отправила бойцам спецоперации наземную станцию управления беспилотниками, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сотрудники департамента информационных технологий Орловской области, администрации Кромского и Глазуновского районов, ОГУ имени И. С. Тургенева направили в одно из пограничных подразделений наземную станцию управления для БПЛА мультироторного типа", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это устройство позволяет обеспечивать устойчивую и защищенную связь с дроном на большом удалении даже в условиях сложного рельефа и плотной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Оборудование, отмечается в сообщении, позволяет управлять несколькими типами беспилотников. Бойцы смогут получать видео высокого разрешения в реальном времени для проведения качественной разведки и корректировки огня. Использование станции также дает возможность точно наводить артиллерию и сбрасывать боеприпасы, добавили в пресс-службе.