В Севастополе один человек получил ранения при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на Севастополь пострадал мужчина.
- У мужчины множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Севастополь, у него множественные осколочные ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, мужчина пострадал в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе, из-за чего там произошел пожар.