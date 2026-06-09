В Севастополе один человек получил ранения при атаке БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Севастополь, у него множественные осколочные ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, мужчина пострадал в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе, из-за чего там произошел пожар.