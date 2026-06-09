В Севастополе число уничтоженных БПЛА выросло до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные в Севастополе сбили восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 10:32 мск и это уже третья воздушная тревога за вторник.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Военные в Севастополе сбили уже восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в 10.32 мск. Это уже третья воздушная тревога за вторник. Ранее губернатор сообщил о том, что было сбито два дрона.

« "Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент", - написал губернатор в канале на платформе " Макс ".