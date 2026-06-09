В Севастополе число уничтоженных БПЛА выросло до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные в Севастополе сбили восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник.
- Воздушная тревога в городе была объявлена в 10:32 мск и это уже третья воздушная тревога за вторник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Военные в Севастополе сбили уже восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в 10.32 мск. Это уже третья воздушная тревога за вторник. Ранее губернатор сообщил о том, что было сбито два дрона.
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"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, губернатор попросил покинуть открытые пространства.