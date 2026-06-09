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В Севастополе число уничтоженных БПЛА выросло до восьми - РИА Новости, 09.06.2026
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11:22 09.06.2026 (обновлено: 11:30 09.06.2026)
В Севастополе число уничтоженных БПЛА выросло до восьми

Развожаев: в Севастополе число уничтоженных БПЛА выросло до восьми

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные в Севастополе сбили восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник.
  • Воздушная тревога в городе была объявлена в 10:32 мск и это уже третья воздушная тревога за вторник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Военные в Севастополе сбили уже восемь дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в 10.32 мск. Это уже третья воздушная тревога за вторник. Ранее губернатор сообщил о том, что было сбито два дрона.
«
"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, губернатор попросил покинуть открытые пространства.
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