Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
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"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он на платформе "Макс".
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