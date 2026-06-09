Прокуратура нашла нарушения в работе брянской больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Бежицкого района Брянска провела проверку городской больницы №1 после жалоб на состояние пульмонологического отделения.
- В больнице выявлены нарушения: повреждены стены, прикроватные тумбочки и кушетки, не соблюдаются требования к влажной уборке.
БРЯНСК, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура Бежицкого района Брянска нашла ряд нарушений после проверки городской больницы №1 из-за жалоб на состояние пульмонологического отделения, для устранения нарушений главврачу внесено представление, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
В начале апреля агентству в ведомстве сообщали о проведении прокуратурой Бежицкого района проверки после жалоб на состояние пульмонологического отделения в брянской больнице, где якобы давно не было ремонта.
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"Прокуратура… провела проверку информации… о неудовлетворительных санитарных условиях… Установлено, что в палатах, туалетах и коридорах нарушена целостность покрытия стен, прикроватные тумбочки, кушетки имеют дефекты и повреждения, в некоторых отделениях больницы не соблюдаются требования к проведению влажной уборки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что для устранения нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии главврачу больницы внесено представление.
"Инициировано привлечение должностных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - добавили в прокуратуре.
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