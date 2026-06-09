Прокуратура нашла нарушения в работе брянской больницы

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"Прокуратура… провела проверку информации… о неудовлетворительных санитарных условиях… Установлено, что в палатах, туалетах и коридорах нарушена целостность покрытия стен, прикроватные тумбочки, кушетки имеют дефекты и повреждения, в некоторых отделениях больницы не соблюдаются требования к проведению влажной уборки", - говорится в сообщении.