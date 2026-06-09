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На Западе сделали трудное признание об Украине - РИА Новости, 09.06.2026
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16:15 09.06.2026
На Западе сделали трудное признание об Украине

Берн: Запад руками Украины хочет ослабить Россию

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западу плевать на защиту Украины, им нужно ослабить Россию, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

"Запад совершенно не заинтересован в защите Украины <...> Наша цель — эксплуатировать эту страну, на которую нам, по сути, наплевать, и прежде всего людей, на которых нам тоже наплевать", — сказал он.

Берн добавил, что Запад их использует для нанесения военного поражения России.

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа, судя по всему, стремится затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России.
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