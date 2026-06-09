При атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Малиновка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом погибла мирная жительница.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Мирная жительница, по уточненной информации, погибла в понедельник в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Малиновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Как информировало ведомство, 8 июня в Белгородском округе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона огнем была уничтожена квартира в многоквартирном доме.
"После проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы установлено, что в поселке Малиновка в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительница. Личность погибшей установлена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшей.