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При атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом погибла женщина - РИА Новости, 09.06.2026
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11:29 09.06.2026 (обновлено: 11:48 09.06.2026)
При атаке ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом погибла женщина

При атаке ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде погибла женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Малиновка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом погибла мирная жительница.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Мирная жительница, по уточненной информации, погибла в понедельник в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в поселке Малиновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Как информировало ведомство, 8 июня в Белгородском округе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона огнем была уничтожена квартира в многоквартирном доме.
"После проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы установлено, что в поселке Малиновка в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительница. Личность погибшей установлена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшей.
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