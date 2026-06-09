Новую лыжную базу олимпийского резерва строят в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 9 июн – РИА Новости. Вторая модульная лыжная база школы олимпийского резерва стоимостью 35 миллионов рублей появится осенью в Белом Яре Сургутского района Югры, база будет включать спортивный зал, раздевалки и зону выдачи инвентаря, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"В Белом Яре приступили к установке лыжной базы районной школы олимпийского резерва. Новый объект появится рядом с деревянным строением по улице Кедровая, 21. На площадке уже выполнено свайное основание и смонтирован каркас первого этажа. База будет представлять собой двухэтажное модульное здание площадью более 300 квадратных метров", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, внутренняя инфраструктура включает в себя спортивный зал, раздевалки, тренерские комнаты, склад, зону выдачи инвентаря и санузлы. Проектом также предусмотрены террасы. Кроме того, планируется устройство освещения на лыжной трассе, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время.

"Работа ведется в рамках концепции развития лыжного спорта, принятой в Сургутском районе в прошлом году. Первая блочно-модульная база была возведена в Солнечном и открылась в январе этого года. Объект в Белом Яре станет вторым и будет почти вдвое больше", - подчеркнул Андрей Трубецкой.