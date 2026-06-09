Новую лыжную базу олимпийского резерва строят в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 9 июн – РИА Новости. Вторая модульная лыжная база школы олимпийского резерва стоимостью 35 миллионов рублей появится осенью в Белом Яре Сургутского района Югры, база будет включать спортивный зал, раздевалки и зону выдачи инвентаря, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"В Белом Яре приступили к установке лыжной базы районной школы олимпийского резерва. Новый объект появится рядом с деревянным строением по улице Кедровая, 21. На площадке уже выполнено свайное основание и смонтирован каркас первого этажа. База будет представлять собой двухэтажное модульное здание площадью более 300 квадратных метров", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, внутренняя инфраструктура включает в себя спортивный зал, раздевалки, тренерские комнаты, склад, зону выдачи инвентаря и санузлы. Проектом также предусмотрены террасы. Кроме того, планируется устройство освещения на лыжной трассе, что позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время.
"Работа ведется в рамках концепции развития лыжного спорта, принятой в Сургутском районе в прошлом году. Первая блочно-модульная база была возведена в Солнечном и открылась в январе этого года. Объект в Белом Яре станет вторым и будет почти вдвое больше", - подчеркнул Андрей Трубецкой.
Глава муниципалитета также уточнил, что общая стоимость проекта составляет 35 миллионов рублей. Из этой суммы 24 миллиона рублей выделено бюджетом района на строительство самого здания, 5,1 миллиона рублей – на приобретение оборудования, мебели и тренажеров, и еще 5,7 миллиона рублей – на разработку проектно-сметной документации и монтаж освещения. Подобные базы планируют создать в Лянторе и других поселениях района.