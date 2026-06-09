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Стрельба произошла на борту американского авианосца, убит матрос, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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15:23 09.06.2026 (обновлено: 15:38 09.06.2026)
Стрельба произошла на борту американского авианосца, убит матрос, пишут СМИ

Stars and Stripes: при стрельбе на авианосце John F. Kennedy погиб матрос

© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaitlin YoungАвианосец John F. Kennedy ВМС США
Авианосец John F. Kennedy ВМС США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaitlin Young
Авианосец John F. Kennedy ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту американского авианосца John F. Kennedy в результате стрельбы погиб матрос Джесс Брасвелл, другого матроса задержали.
  • Авианосец John F. Kennedy, который находится в Ньюпорте, штат Вирджиния, планируется к вводу в строй в марте 2027 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Один матрос убит, один задержан в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy, сообщает во вторник издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США.
"В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря ВМС.
Еще один матрос был помещен под стражу, но обвинения ему пока не предъявлены, говорится в статье.
Авианосец, который пока не передан флоту и только в феврале прошел первые ходовые испытания, в настоящее время находится в Ньюпорте, штат Вирджиния.
Это второй корабль класса Gerald R. Ford с атомной силовой установкой. Его ввод в строй намечен на март 2027 года.
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