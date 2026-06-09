Стрельба произошла на борту американского авианосца, убит матрос, пишут СМИ

"В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря ВМС.

Еще один матрос был помещен под стражу, но обвинения ему пока не предъявлены, говорится в статье.