Стрельба произошла на борту американского авианосца, убит матрос, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На борту американского авианосца John F. Kennedy в результате стрельбы погиб матрос Джесс Брасвелл, другого матроса задержали.
- Авианосец John F. Kennedy, который находится в Ньюпорте, штат Вирджиния, планируется к вводу в строй в марте 2027 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Один матрос убит, один задержан в результате стрельбы на борту американского авианосца John F. Kennedy, сообщает во вторник издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США.
"В субботу, 6 июня, личный состав быстрого реагирования прибыл на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесс Брасвелл", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря ВМС.
Еще один матрос был помещен под стражу, но обвинения ему пока не предъявлены, говорится в статье.
Авианосец, который пока не передан флоту и только в феврале прошел первые ходовые испытания, в настоящее время находится в Ньюпорте, штат Вирджиния.
Это второй корабль класса Gerald R. Ford с атомной силовой установкой. Его ввод в строй намечен на март 2027 года.