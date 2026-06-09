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Актриса Аронова получила премию "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 09.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:51 09.06.2026
Актриса Аронова получила премию "ТЭФИ-2026"

Актриса Аронова получила премию "ТЭФИ-2026" как лучшая актриса сериала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктриса Мария Аронова
Актриса Мария Аронова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актриса Мария Аронова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая актриса сериала" за роль в проекте "Олдскул".
  • Сериал "Олдскул" произведен компанией ООО "Стар Студио" и выходил в эфире телеканала ТНТ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая актриса сериала" за роль в проекте "Олдскул", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Церемония награждения лауреатов премии "ТЭФИ-2026" в номинациях категории "Сериалы" проходит во вторник в Москве в Технопарке НТВ.
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Победителем в номинации "Лучшая актриса сериала" была признана Мария Аронова. Сериал "Олдскул" произведен компанией ООО "Стар Студио" и выходил в эфире телеканала ТНТ. Приз приняли сценарист Сергей Лебедев и продюсер Сергей Маевский.
В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов впервые оценивают представители медиаиндустрии из числа членов Академии Российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек.
Голосование проходит в режиме онлайн непосредственно во время церемоний. Результаты открытого электронного голосования выводятся на сценический экран сразу после подсчета. Победителем в каждой номинации становится работа, набравшая наибольшее количество голосов.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") - ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года - академия российского телевидения) - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.​
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