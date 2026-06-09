Актриса Аронова получила премию "ТЭФИ-2026"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая актриса сериала" за роль в проекте "Олдскул", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

Голосование проходит в режиме онлайн непосредственно во время церемоний. Результаты открытого электронного голосования выводятся на сценический экран сразу после подсчета. Победителем в каждой номинации становится работа, набравшая наибольшее количество голосов.