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На Кубани арестовали жителя Сызрани за свастику, нарисованную сметаной - РИА Новости, 09.06.2026
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12:21 09.06.2026
На Кубани арестовали жителя Сызрани за свастику, нарисованную сметаной

На Кубани жителя Сызрани арестовали на 10 дней за нарисованную сметаной свастику

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд города Тихорецка Краснодарского края назначил 52-летнему мужчине из Сызрани 10 суток ареста за пропаганду нацистской символики.
  • Мужчина нарисовал свастику сметаной во дворе многоквартирного дома.
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Суд города Тихорецка Краснодарского края назначил 52-летнему мужчине из Сызрани 10 суток ареста за нарисованную сметаной свастику, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Ранее в местных СМИ появились публикации, авторы которых утверждали, что суд в Тихорецке признал виновным за пропаганду нацистской символики 52-летнего уроженца Самарской области и назначил ему 10 суток ареста за то, что во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной свастику.
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"Да, такой факт имел место, сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили и привлекли к ответственности правонарушителя", - сказали в пресс-службе ведомства.
Там также уточнили, что мужчина приехал из Сызрани, учится в Тихорецке на помощника машиниста в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций.
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ПроисшествияТихорецкКраснодарский крайСызраньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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