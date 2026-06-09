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Иран привел армию в полную боевую готовность после угроз Трампа - РИА Новости, 09.06.2026
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22:03 09.06.2026 (обновлено: 23:57 09.06.2026)
Иран привел армию в полную боевую готовность после угроз Трампа

Аракчи рекомендовал иностранным силам возле Ирана покинуть этот район

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская армия находится в состоянии готовности на случай нарушения государственных границ, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
  • Он призвал иностранные силы покинуть регион для снижения риска конфликта, отметив, что Ормузский пролив не является международными водами.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии готовности на случай нарушения границ, заявил глава МИД Аббас Аракчи на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
«

"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее", — написал он в соцсети X.

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Министр отметил, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но владеет и другими. Аракчи добавил, что Ормузский пролив это не международные воды — он находится в тысячах миль от берегов США.
Ранее сегодня Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH-64, упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, а Вашингтон обязан ответить на это нападение.
ИРИ продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
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