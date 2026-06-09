Иран привел армию в полную боевую готовность после угроз Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская армия находится в состоянии готовности на случай нарушения государственных границ, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
- Он призвал иностранные силы покинуть регион для снижения риска конфликта, отметив, что Ормузский пролив не является международными водами.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии готовности на случай нарушения границ, заявил глава МИД Аббас Аракчи на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
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"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее", — написал он в соцсети X.
Министр отметил, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но владеет и другими. Аракчи добавил, что Ормузский пролив это не международные воды — он находится в тысячах миль от берегов США.
Ранее сегодня Трамп заявил, что американский вертолет Apache AH-64, упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, а Вашингтон обязан ответить на это нападение.
ИРИ продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.