Иран привел армию в полную боевую готовность после угроз Трампа

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"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь. Для снижения риска лучшее решение для иностранных сил — уйти как можно скорее", — написал он в соцсети X.