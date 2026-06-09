Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон сообщил о внесении более 180 компаний, в том числе Alibaba Group, в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая.

Alibaba Group заявила, что ее внесение в список предприятий военной промышленности КНР является ошибкой и не имеет оснований..

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Внесение Пентагоном крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group в список предприятий военно-промышленного комплекса КНР не имеет оснований и является ошибочным, говорится в заявлении Внесение Пентагоном крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group в список предприятий военно-промышленного комплекса КНР не имеет оснований и является ошибочным, говорится в заявлении компании

Ранее Пентагон сообщил о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Список, в который вошли Alibaba, Tencent, Baidu и BYD, вступит в силу с момента его публикации в Федеральном регистре США 10 июня.

"Внесение Alibaba Group в список предприятий военной промышленности КНР является ошибкой. Нет никаких оснований для включения Alibaba Group в этот перечень", - говорится в заявлении компании.

Подчеркивается, что Alibaba Group не является китайским военным предприятием и не принимала участия ни в каких стратегиях военно-гражданской интеграции.

"Компания предпримет все возможные юридические действия против любых попыток исказить ее имидж", - указано в документе.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге во вторник заявил, что Пекин решительно выступает против необоснованного давления США на китайские компании и включения их в дискриминационные списки.