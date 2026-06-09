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Alibaba отреагировала на внесение Пентагоном в список предприятий ВПК КНР - РИА Новости, 09.06.2026
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12:27 09.06.2026 (обновлено: 12:28 09.06.2026)
Alibaba отреагировала на внесение Пентагоном в список предприятий ВПК КНР

Alibaba сочла внесение её Пентагоном в список компаний ВПК КНР безосновательным

© Фото : Alibaba Group Holding LimitedШтаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу
Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Alibaba Group Holding Limited
Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон сообщил о внесении более 180 компаний, в том числе Alibaba Group, в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая.
  • Alibaba Group заявила, что ее внесение в список предприятий военной промышленности КНР является ошибкой и не имеет оснований..
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Внесение Пентагоном крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group в список предприятий военно-промышленного комплекса КНР не имеет оснований и является ошибочным, говорится в заявлении компании.
Ранее Пентагон сообщил о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Список, в который вошли Alibaba, Tencent, Baidu и BYD, вступит в силу с момента его публикации в Федеральном регистре США 10 июня.
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"Внесение Alibaba Group в список предприятий военной промышленности КНР является ошибкой. Нет никаких оснований для включения Alibaba Group в этот перечень", - говорится в заявлении компании.
Подчеркивается, что Alibaba Group не является китайским военным предприятием и не принимала участия ни в каких стратегиях военно-гражданской интеграции.
"Компания предпримет все возможные юридические действия против любых попыток исказить ее имидж", - указано в документе.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге во вторник заявил, что Пекин решительно выступает против необоснованного давления США на китайские компании и включения их в дискриминационные списки.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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