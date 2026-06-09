Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с Эрролом Маском, отцом Илона Маска.
- Робинсон заявил, что приехал в Россию, чтобы увидеть «красоту цивилизованного общества».
- Томми Робинсон подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании.
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском, чтобы "посмотреть на цивилизованное общество".
В понедельник Робинсон выложил в соцсетях короткое совместное видео с Эрролом Маском. Некоторые пользователи отметили, что помещение, в котором они находятся, похоже на бар "Шаляпин" в московском отеле "Метрополь". В итоге Робинсон подтвердил газете Guardian, что действительно посетил Россию.
"Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества", - сказал он.
Он подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании.
"Это мнение давно умерло естественной смертью. Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются", - добавил он.
Эррол Маск ранее прибыл в Россию и посетил ПМЭФ-2026.
В мае Робинсон провел в Лондоне массовый протест против политики властей и в защиту британской культуры. В демонстрации приняли участие сотни тысяч человек. Сам Робинсон заявил, что на улицы вышли миллионы, и что шествие стало самым масштабным в истории страны. Аналогичную акцию активист проводил в сентябре 2025 года. Она застала власти врасплох, так как ранее марши сторонников основателя Лиги английской обороны (EDL) были немногочисленными.