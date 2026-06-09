Рейтинг@Mail.ru
Британский активист заявил, что посетил Россию, чтобы увидеть цивилизацию - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 09.06.2026
Британский активист заявил, что посетил Россию, чтобы увидеть цивилизацию

Британский активист Томми Робинсон посетил Россию, чтобы увидеть цивилизацию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с Эрролом Маском, отцом Илона Маска.
  • Робинсон заявил, что приехал в Россию, чтобы увидеть «красоту цивилизованного общества».
  • Томми Робинсон подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании.
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском, чтобы "посмотреть на цивилизованное общество".
В понедельник Робинсон выложил в соцсетях короткое совместное видео с Эрролом Маском. Некоторые пользователи отметили, что помещение, в котором они находятся, похоже на бар "Шаляпин" в московском отеле "Метрополь". В итоге Робинсон подтвердил газете Guardian, что действительно посетил Россию.
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Произошедшее с Зеленским во время визита в Лондон поразило журналиста
8 июня, 21:07
"Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества", - сказал он.
Он подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании.
"Это мнение давно умерло естественной смертью. Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются", - добавил он.
Эррол Маск ранее прибыл в Россию и посетил ПМЭФ-2026.
В мае Робинсон провел в Лондоне массовый протест против политики властей и в защиту британской культуры. В демонстрации приняли участие сотни тысяч человек. Сам Робинсон заявил, что на улицы вышли миллионы, и что шествие стало самым масштабным в истории страны. Аналогичную акцию активист проводил в сентябре 2025 года. Она застала власти врасплох, так как ранее марши сторонников основателя Лиги английской обороны (EDL) были немногочисленными.
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием
6 июня, 15:32
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонЭррол МаскИлон МаскМетрополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала