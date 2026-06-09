Краткий пересказ от РИА ИИ Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с Эрролом Маском, отцом Илона Маска.

Робинсон заявил, что приехал в Россию, чтобы увидеть «красоту цивилизованного общества».

Томми Робинсон подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании.

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском, чтобы "посмотреть на цивилизованное общество".

В понедельник Робинсон выложил в соцсетях короткое совместное видео с Эрролом Маском . Некоторые пользователи отметили, что помещение, в котором они находятся, похоже на бар "Шаляпин" в московском отеле " Метрополь ". В итоге Робинсон подтвердил газете Guardian , что действительно посетил Россию

"Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании

"Это мнение давно умерло естественной смертью. Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются", - добавил он.

Эррол Маск ранее прибыл в Россию и посетил ПМЭФ-2026.