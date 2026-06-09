Вайдель объяснила рекордное число нападений на членов ее партии

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Рекордное число нападений на членов оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стало результатом демонизации этой партии со стороны других немецких политиков и активистов, считает сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

При этом Вайдель заявила, что лица, ответственные за нападения на представителей АдГ, занимают места в том числе и в правительстве Германии.