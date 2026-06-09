Вайдель объяснила рекордное число нападений на членов ее партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ФРГ зафиксировали рекордное число политически мотивированных правонарушений по итогам 2025 года.
- Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) чаще всего подвергаются нападениям: в 2025 году было зарегистрировано 121 нападение на представителей АдГ, а в отношении представителей других партий — лишь 62 случая насилия.
- Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель считает, что нападения на членов партии — результат их демонизации со стороны политиков и активистов.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Рекордное число нападений на членов оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стало результатом демонизации этой партии со стороны других немецких политиков и активистов, считает сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что в ФРГ зафиксировали по итогам 2025 года рекордное число политически мотивированных правонарушений. Чаще всего нападениям подвергаются члены АдГ. В 2025 году было зарегистрировано 121 нападение на представителей АдГ, а в отношении представителей других партий - лишь 62 случая насилия. При этом был выявлен резкий рост, на 35%, преступлений, совершенных левыми экстремистами.
"Партия АдГ - безусловно, наиболее подверженная политически мотивированным нападениям. Это результат многолетней демонизации со стороны политиков и финансируемых государством активистов", - написала Вайдель на своей странице в социальной сети Х.
При этом Вайдель заявила, что лица, ответственные за нападения на представителей АдГ, занимают места в том числе и в правительстве Германии.
В апреле оппозиционная АдГ впервые стала лидирующей в стране партией, опередив состоящий в правящей коалиции Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.