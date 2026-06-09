Президент Абхазии допустил запуск зарубежных направлений в аэропорту Сухума

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Республика Абхазия нацелена на запуск полетов в зарубежные города и допускает запуск зарубежных направлений из международного аэропорта Сухума, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.

По его словам, сегодня из сухумского аэропорта осуществляются рейсы только в российские города, что является приоритетным направлением. Однако республика не исключает возможность запуска других зарубежных рейсов, как только для этого будут созданы наиболее благоприятные геополитические условия.