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Президент Абхазии допустил запуск зарубежных направлений в аэропорту Сухума - РИА Новости, 09.06.2026
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07:37 09.06.2026
Президент Абхазии допустил запуск зарубежных направлений в аэропорту Сухума

Гунба: Абхазия нацелена на запуск полетов в зарубежные города

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВыступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший тестовый рейс
Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший тестовый рейс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Выступление танцевальной группы в аэропорту Сухума, куда прибыл самолет CRJ 200 авиакомпании UVT Aero, выполнивший тестовый рейс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Абхазии Бадра Гунба заявил о планах запуска зарубежных рейсов из международного аэропорта Сухума.
  • На данный момент из сухумского аэропорта осуществляются рейсы только в российские города.
  • По словам Гунба, полеты в другие страны, кроме России, пока невозможны из-за блокировки со стороны Грузии через ICAO.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Республика Абхазия нацелена на запуск полетов в зарубежные города и допускает запуск зарубежных направлений из международного аэропорта Сухума, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.
По его словам, сегодня из сухумского аэропорта осуществляются рейсы только в российские города, что является приоритетным направлением. Однако республика не исключает возможность запуска других зарубежных рейсов, как только для этого будут созданы наиболее благоприятные геополитические условия.
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"Однозначно, конечно же, мы нацелены на эту работу", - сказал Гунба, отвечая на вопрос, планирует ли сухумский аэропорт запустить полеты в иностранные государства.
При этом Гунба напомнил про неустойчивые отношения с Грузией и политические условия, которые не дают возможности запустить рейсы в иностранные государства.
"За исключением России в другие страны осуществить (полеты - ред.), к сожалению, пока невозможно, поскольку Грузия блокирует это через ICAO (международная организация гражданской авиации - ред.)", - сказал Гунба, выразив надежду на скорое разрешение этого вопроса.
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