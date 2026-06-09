Президент Абхазии допустил запуск зарубежных направлений в аэропорту Сухума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Абхазии Бадра Гунба заявил о планах запуска зарубежных рейсов из международного аэропорта Сухума.
- На данный момент из сухумского аэропорта осуществляются рейсы только в российские города.
- По словам Гунба, полеты в другие страны, кроме России, пока невозможны из-за блокировки со стороны Грузии через ICAO.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Республика Абхазия нацелена на запуск полетов в зарубежные города и допускает запуск зарубежных направлений из международного аэропорта Сухума, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.
По его словам, сегодня из сухумского аэропорта осуществляются рейсы только в российские города, что является приоритетным направлением. Однако республика не исключает возможность запуска других зарубежных рейсов, как только для этого будут созданы наиболее благоприятные геополитические условия.
"Однозначно, конечно же, мы нацелены на эту работу", - сказал Гунба, отвечая на вопрос, планирует ли сухумский аэропорт запустить полеты в иностранные государства.
При этом Гунба напомнил про неустойчивые отношения с Грузией и политические условия, которые не дают возможности запустить рейсы в иностранные государства.