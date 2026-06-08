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Цена на золото опустилась ниже отметки в 4300 долларов впервые с 23 марта - РИА Новости, 08.06.2026
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10:50 08.06.2026
Цена на золото опустилась ниже отметки в 4300 долларов впервые с 23 марта

Биржевая цена на золото опустилась ниже $4313 впервые с 23 марта

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биржевая цена на золото снижается, опускаясь ниже 4300 долларов за тройскую унцию впервые с 23 марта.
  • По состоянию на 8:42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 52,13 доллара относительно предыдущего закрытия, до 4313,17 доллара за тройскую унцию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Биржевая цена на золото снижается в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию впервые с 23 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 52,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,19%, - до 4313,17 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель находился ниже уровня в 4300 долларов впервые с 23 марта.
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