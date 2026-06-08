Цена на золото опустилась ниже отметки в 4300 долларов впервые с 23 марта

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Биржевая цена на золото снижается в понедельник утром, опускаясь ниже отметки в 4300 долларов за тройскую унцию впервые с 23 марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 52,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,19%, - до 4313,17 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель находился ниже уровня в 4300 долларов впервые с 23 марта.