Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, сообщают СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Он не уточнил, о чем именно был разговор.