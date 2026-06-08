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Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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22:26 08.06.2026
Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, сообщают СМИ

Равид: Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
  • Беседа состоялась в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Зеленский поговорил в понедельник по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – написал Равид в Х.
Он не уточнил, о чем именно был разговор.
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