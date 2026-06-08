Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
- Беседа состоялась в понедельник.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Зеленский поговорил в понедельник по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – написал Равид в Х.
Он не уточнил, о чем именно был разговор.