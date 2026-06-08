Произошедшее с Зеленским во время визита в Лондон поразило журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику по поводу встречи Владимира Зеленского и короля Карла III в Лондоне.
- Журналист саркастически обвинил обоих лидеров в зависимости от иностранной помощи и обмане налогоплательщиков, отметив их недемократичный статус.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал встречу Владимира Зеленского с королем Британии Карлом III во время визита в Лондон.
"Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков. Если увидите их, не стоит звонить в полицию — арестуют не этих попрошаек, а вас", — с иронией отметил журналист.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.