Рейтинг@Mail.ru
Произошедшее с Зеленским во время визита в Лондон поразило журналиста - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 08.06.2026 (обновлено: 21:13 08.06.2026)
Произошедшее с Зеленским во время визита в Лондон поразило журналиста

Боуз раскритиковал встречу Зеленского с Карлом III

© AP Photo / Joe GiddensВстреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Joe Giddens
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил критику по поводу встречи Владимира Зеленского и короля Карла III в Лондоне.
  • Журналист саркастически обвинил обоих лидеров в зависимости от иностранной помощи и обмане налогоплательщиков, отметив их недемократичный статус.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал встречу Владимира Зеленского с королем Британии Карлом III во время визита в Лондон.
"Двух мошенников, целиком зависящих от подачек, заметили в Лондоне. Ни один из них не был избран, оба обманывают британских налогоплательщиков. Если увидите их, не стоит звонить в полицию — арестуют не этих попрошаек, а вас", — с иронией отметил журналист.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Новый удар". Неожиданный шаг Путина встревожил Запад
Вчера, 18:52
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Устранить немедленно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость в США
Вчера, 17:37
 
В миреЛондонВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаЧей БоузКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала