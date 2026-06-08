Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, было попыткой спровоцировать противостояние между Россией и Западом.
- Эксперт считает, что вступление НАТО в конфликт на Украине недопустимо для России и может привести к катастрофическим последствиям.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, было попыткой спровоцировать открытое противостояние России с Западом, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Если это действительно так, то его нужно устранить немедленно. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть. Этот план не сработает: мы потерпим поражение в любом случае", — обрушился он с критикой.
"Какой бы курс ни был выбран, какими бы ни были варианты развития событий, если Зеленский добьется своего — нам всем конец. Помните об этом", — заключил он.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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