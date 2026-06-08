"Он устал". На Западе набросились на Зеленского после встречи с лидерами ЕС

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"По сути, условия, которые Путин выдвинул в июне 2024 года, по-прежнему являются реалистичной отправной точкой для переговоров. Украина и Европа испытывают к ним глубокую ненависть. Но это реальность, с которой мы сталкиваемся, а игнорирование этого и притворство, что существует другая договоренность, означают бессмысленное затягивание войны. Пока Украина и Запад не признают эти реалии, мы не приблизимся к окончанию войны", — резюмировал он.