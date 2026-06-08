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"Он устал". На Западе набросились на Зеленского после встречи с лидерами ЕС - РИА Новости, 08.06.2026
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17:24 08.06.2026 (обновлено: 21:38 08.06.2026)
"Он устал". На Западе набросились на Зеленского после встречи с лидерами ЕС

Дэвис: пока Украина и Запад не признают условия РФ конфликт не закончится

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что уступки Владимира Зеленского в виде согласия на заморозку конфликта по линии соприкосновения недостаточны для прекращения боевых действий.
  • Россия требует обеспечить ее безопасность, и пока не исчезнет угроза будущего нападения с Запада, спецоперация не закончится.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уступки Владимира Зеленского в виде согласия на заморозку конфликта по линии соприкосновения недостаточно для прекращения боевых действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«

"Зеленский уже давно говорит о прекращении конфликта на нынешней линии соприкосновения, и для российской стороны это совершенно неприемлемо. Неважно, насколько устал Зеленский или готов ли он пойти на небольшую уступку сейчас, потому что этой уступки недостаточно, чтобы российская сторона прекратила боевые действия", — написал он в соцсети Х.

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При этом Дэвис напомнил, что Россия требует обеспечить ее безопасность. Поэтому пока не исчезнет угроза будущего нападения с Запада, спецоперация не закончится, добавил эксперт.
«
"По сути, условия, которые Путин выдвинул в июне 2024 года, по-прежнему являются реалистичной отправной точкой для переговоров. Украина и Европа испытывают к ним глубокую ненависть. Но это реальность, с которой мы сталкиваемся, а игнорирование этого и притворство, что существует другая договоренность, означают бессмысленное затягивание войны. Пока Украина и Запад не признают эти реалии, мы не приблизимся к окончанию войны", — резюмировал он.
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Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.
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