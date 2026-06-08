Зеленский сделал новое заявление о письме Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский в язвительном тоне прокомментировал вопрос о своем "дерзком" письме президенту России Владимиру Путину.

Глава киевского режима объяснил, что написал открытое письмо из опасений, что Путин может не прочесть личное послание.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский язвительно прокомментировал хамский тон в своем письме президенту России Владимиру Путину.



"На вопрос о своем "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!" — цитирует его Sky News.

То, что он написал не личное послание, а открытое, глава киевского режима попытался объяснить опасением, что Путин "может его не прочитать". При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил такой формат обращения к российскому лидеру с использованием мегафона, который почему-то назвали письмом.

В свою очередь, французский генерал запаса Оливье Кемпф, посчитал, что обращение Зеленского было направлено не на Путина, а на украинское общественное мнение, европейских союзников и в некоторой степени американского президента Дональда Трампа, поскольку выбранный им тон нельзя назвать располагающим к диалогу.