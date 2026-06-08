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Зеленский сделал новое заявление о письме Путину - РИА Новости, 08.06.2026
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08:46 08.06.2026 (обновлено: 17:39 08.06.2026)
Зеленский сделал новое заявление о письме Путину

Зеленский в язвительном тоне прокомментировал свое письмо Путину

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в язвительном тоне прокомментировал вопрос о своем "дерзком" письме президенту России Владимиру Путину.
  • Глава киевского режима объяснил, что написал открытое письмо из опасений, что Путин может не прочесть личное послание.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский язвительно прокомментировал хамский тон в своем письме президенту России Владимиру Путину.

"На вопрос о своем "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!" — цитирует его Sky News.
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То, что он написал не личное послание, а открытое, глава киевского режима попытался объяснить опасением, что Путин "может его не прочитать". При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил такой формат обращения к российскому лидеру с использованием мегафона, который почему-то назвали письмом.
В свою очередь, французский генерал запаса Оливье Кемпф, посчитал, что обращение Зеленского было направлено не на Путина, а на украинское общественное мнение, европейских союзников и в некоторой степени американского президента Дональда Трампа, поскольку выбранный им тон нельзя назвать располагающим к диалогу.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.

Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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