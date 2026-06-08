"Это не сработает": на Западе заявили о полном провале плана Зеленского

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"Зеленский втягивает нас в этот конфликт. Думаю, Путин не попадется в эту ловушку. Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса <…> не захочет вступать в боевые действия. Но Зеленский все равно продолжает нас втягивать", — отметил он.