Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский политолог Александр Дель Валль считает, что расчет режима Владимира Зеленского на прямое вовлечение НАТО в противостояние с Россией потерпел фиаско.
- По мнению эксперта, деструктивные действия киевских властей не приносят желаемого результата, а лишь усиливают стремление России нанести ответные удары.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расчет режима Владимира Зеленского на прямое вовлечение Североатлантического альянса в противостояние с Россией потерпел фиаско, сообщил французский политолог Александр Дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.
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"Зеленский втягивает нас в этот конфликт. Думаю, Путин не попадется в эту ловушку. Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса <…> не захочет вступать в боевые действия. Но Зеленский все равно продолжает нас втягивать", — отметил он.
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"Стратегия Украины лишь усиливает стремление России нанести ответные удары по Киеву или другим местам", — подытожил дель Валль.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.