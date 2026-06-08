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"Это не сработает": на Западе заявили о полном провале плана Зеленского - РИА Новости, 08.06.2026
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02:48 08.06.2026 (обновлено: 02:49 08.06.2026)
"Это не сработает": на Западе заявили о полном провале плана Зеленского

Политолог дель Валль: план Зеленского по втягиванию НАТО в конфликт провалился

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский политолог Александр Дель Валль считает, что расчет режима Владимира Зеленского на прямое вовлечение НАТО в противостояние с Россией потерпел фиаско.
  • По мнению эксперта, деструктивные действия киевских властей не приносят желаемого результата, а лишь усиливают стремление России нанести ответные удары.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расчет режима Владимира Зеленского на прямое вовлечение Североатлантического альянса в противостояние с Россией потерпел фиаско, сообщил французский политолог Александр Дель Валль в эфире местного телеканала CNEWS.
«
"Зеленский втягивает нас в этот конфликт. Думаю, Путин не попадется в эту ловушку. Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса <…> не захочет вступать в боевые действия. Но Зеленский все равно продолжает нас втягивать", — отметил он.
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По словам эксперта, деструктивные действия киевских властей против России не приносят желаемого результата, а лишь оборачиваются тяжелыми последствиями для самой Украины.
«
"Стратегия Украины лишь усиливает стремление России нанести ответные удары по Киеву или другим местам", — подытожил дель Валль.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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