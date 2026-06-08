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"Может разозлить". В США высказались об обращении Зеленского к Путину - РИА Новости, 08.06.2026
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01:56 08.06.2026 (обновлено: 01:58 08.06.2026)
"Может разозлить". В США высказались об обращении Зеленского к Путину

Аналитик Фриман: Зеленский проявил хамство в обращении к Путину

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский во время визита в Швецию
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский во время визита в Швецию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к Владимиру Путину.
  • По словам Фримана, письмо Зеленского Путину было лишь пиар-акцией.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к президенту России Владимиру Путину, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог. И, конечно, российский президент отверг его как пиар-акцию, чем оно, по сути, и было", — подчеркнул эксперт.
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Глава киевского режима опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
Комментируя это, Путин отметил, что в тексте присутствовали элементы хамства. Он добавил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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