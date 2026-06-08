Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к Владимиру Путину.
- По словам Фримана, письмо Зеленского Путину было лишь пиар-акцией.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к президенту России Владимиру Путину, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог. И, конечно, российский президент отверг его как пиар-акцию, чем оно, по сути, и было", — подчеркнул эксперт.
Глава киевского режима опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
Комментируя это, Путин отметил, что в тексте присутствовали элементы хамства. Он добавил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.