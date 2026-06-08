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"Король голый": на Западе рассказали о неприятном разоблачении Зеленского - РИА Новости, 08.06.2026
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01:37 08.06.2026
"Король голый": на Западе рассказали о неприятном разоблачении Зеленского

AD: поляки доказали, что "король голый", говоря о нацификации при Зеленском

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что попытки западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения в Украине провалились благодаря жесткой реакции поляков.
  • Отмечается, что открытое чествование Киевом нацистских преступников вызвало раскол в Европе и заставило некоторых политиков потребовать от Зеленского отставки.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Попытки западного истеблишмента замалчивать неонацистские настроения режима Владимира Зеленского провалились, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Годами политики и журналисты неустанно пытались скрыть нацификацию Украины, обвиняя любого, кто поднимал этот вопрос, в пропутинских настроениях. <…> Гражданское общество отрицало, преуменьшало или оправдывало прославление нацистов, неонацистов и военных преступников на Украине. <…> Однако теперь именно поляки показывают, что король голый", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:26
Отмечается, что поводом для жесткого раскола в Европе послужило открытое чествование Киевом нацистских преступников, которое даже заставило местных политиков потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку.
«
"Идентичность собственного государства и общества не может строиться на таком чудовищном преступлении. Президент Зеленский, как лицо, ответственное за прославление этой преступной традиции, <…> должен быть отстранен от должности", — цитирует автор статьи письмо депутатов Европарламента, осудивших участие Зеленского в подобных мероприятиях.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Зверски убиты". В Польше набросились на Зеленского и фон дер Ляйен
3 июня, 22:44
По его словам, сложившиеся в результате выходки главы киевского режима противоречия в отношениях между Варшавой и Киевом сделают невозможным формирование прочной коалиции против России между двумя странами.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Тогда же он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ответ Польши на выходку Зеленского вызвал панику на Украине
6 июня, 15:48
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
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