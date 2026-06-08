Рейтинг@Mail.ru
Новая погранзастава появится на границе с Украиной в Польше - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 08.06.2026
Новая погранзастава появится на границе с Украиной в Польше

Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова"
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Краковец-Корчова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша открывает новую пограничную заставу в Ульхувке на границе с Украиной.
  • Новая погранзастава обеспечит современные условия службы офицерам и улучшит охрану границы, на ее строительство выделено более десяти миллионов долларов.
ВАРШАВА, 8 июн - РИА Новости. Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщает канцелярия премьер-министра республики.
"Новая погранзастава в Ульхувке усиливает безопасность восточной границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая застава "обеспечит современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы с Украиной".
По данным канцелярии премьера, на строительство "современного комплекса, построенного с учетом более эффективного реагирования и большей оперативной готовности," было выделено 38 миллионов злотых (более 10 миллионов долларов).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
На Украине раскрыли, что сделал Зеленский после нового скандала c Польшей
Вчера, 09:22
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала