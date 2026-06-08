Новая погранзастава появится на границе с Украиной в Польше

Отмечается, что новая застава "обеспечит современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы с Украиной".

По данным канцелярии премьера, на строительство "современного комплекса, построенного с учетом более эффективного реагирования и большей оперативной готовности," было выделено 38 миллионов злотых (более 10 миллионов долларов).