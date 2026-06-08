Новая погранзастава появится на границе с Украиной в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша открывает новую пограничную заставу в Ульхувке на границе с Украиной.
- Новая погранзастава обеспечит современные условия службы офицерам и улучшит охрану границы, на ее строительство выделено более десяти миллионов долларов.
ВАРШАВА, 8 июн - РИА Новости. Польша открывает новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщает канцелярия премьер-министра республики.
"Новая погранзастава в Ульхувке усиливает безопасность восточной границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая застава "обеспечит современные условия службы офицерам Надбужаньского отряда Пограничной стражи и улучшит охрану границы с Украиной".
По данным канцелярии премьера, на строительство "современного комплекса, построенного с учетом более эффективного реагирования и большей оперативной готовности," было выделено 38 миллионов злотых (более 10 миллионов долларов).