Эксперт по кадрам рассказала, как часто можно просить прибавку к зарплате

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова сообщила, что сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет.

Для аргументированного разговора о повышении зарплаты работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с зарплатами на аналогичных позициях.

При просьбе о повышении зарплаты нужно учитывать, что в компании могут быть экономические факторы, которые мешают работодателю увеличить зарплату.

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Заработная плата всех работников индексируется работодателем. Это является государственной гарантией в сфере оплаты труда – согласно статье 130 ТК РФ . Но если вы постоянно перевыполняете планы, делитесь профессиональными знаниями с коллегами, берете на себя дополнительную ответственность, стоит сделать то, на что мало у кого хватает духу, – просить повышения зарплаты", - сказала Котлярова.

По ее словам, для аргументированного разговора о повышении зарплаты работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с тем, что предлагают на аналогичных позициях, а после сообщить руководителю о своих достижениях и зарплатных ожиданиях.