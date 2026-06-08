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Эксперт по кадрам рассказала, как часто можно просить прибавку к зарплате - РИА Новости, 08.06.2026
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02:53 08.06.2026
Эксперт по кадрам рассказала, как часто можно просить прибавку к зарплате

Котлярова: работник вправе просить прибавку к зарплате раз в год

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова сообщила, что сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет.
  • Для аргументированного разговора о повышении зарплаты работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с зарплатами на аналогичных позициях.
  • При просьбе о повышении зарплаты нужно учитывать, что в компании могут быть экономические факторы, которые мешают работодателю увеличить зарплату.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Заработная плата всех работников индексируется работодателем. Это является государственной гарантией в сфере оплаты труда – согласно статье 130 ТК РФ. Но если вы постоянно перевыполняете планы, делитесь профессиональными знаниями с коллегами, берете на себя дополнительную ответственность, стоит сделать то, на что мало у кого хватает духу, – просить повышения зарплаты", - сказала Котлярова.
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По ее словам, для аргументированного разговора о повышении зарплаты работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с тем, что предлагают на аналогичных позициях, а после сообщить руководителю о своих достижениях и зарплатных ожиданиях.
"Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет. Но при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на достижения работника, в компании присутствуют экономические факторы, мешающие порой работодателю прибавить зарплату", - добавила собеседница агентства.
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