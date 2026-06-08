Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 08.06.2026
Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС

Ульянов: Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона считает, что руководство секретариата МАГАТЭ должно более объективно и адекватно реагировать на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС.
  • Заявил журналистам постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Российской стороне хотелось бы, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ реагировало на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС (ЗАЭС) более объективно и адекватно, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат уточнил, что нынешнее локальное перемирие у ЗАЭС является уже пятым, организованным Агентством, для осуществления ремонта линий электропередачи.
"И в минувшую пятницу имел место первый случай, когда такие гарантии не были соблюдены. Так что сказать, что МАГАТЭ совершенно неэффективно было бы неправильно. Но все-таки хотелось бы, чтобы руководство Секретариата реагировало на инциденты более объективно и адекватно", - сказал Ульянов.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Запорожский депутат назвал позицию Гросси по ЗАЭС неэффективной
Вчера, 17:57
 
РоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала