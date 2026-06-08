Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона считает, что руководство секретариата МАГАТЭ должно более объективно и адекватно реагировать на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС.
- Заявил журналистам постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Российской стороне хотелось бы, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ реагировало на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС (ЗАЭС) более объективно и адекватно, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат уточнил, что нынешнее локальное перемирие у ЗАЭС является уже пятым, организованным Агентством, для осуществления ремонта линий электропередачи.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.