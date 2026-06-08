Россия ждет от МАГАТЭ более объективной реакции на инциденты у ЗАЭС

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Российской стороне хотелось бы, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ реагировало на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС (ЗАЭС) более объективно и адекватно, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.