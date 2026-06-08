ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 180 военных за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС России.
- Противник также потерял три боевые бронированные машины и другую технику.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 180 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВС России, сообщило Минобороны РФ.
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"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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