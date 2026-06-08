В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремел взрыв.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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