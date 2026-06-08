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В Самаре представили выставку о доме Романовых - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:05 08.06.2026 (обновлено: 15:11 08.06.2026)
В Самаре представили выставку о доме Романовых

В Самаре представили стендовую выставку о доме Романовых

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области представили передвижную стендовую выставку, посвященную благотворительной деятельности дома Романовых во время Первой мировой войны.
  • Выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне» стала частью мероприятий проекта «Императорский маршрут».
  • На открытии выставки Анна Громова рассказала о благотворительной деятельности царской семьи и развитии системы милосердия.
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Передвижную стендовую выставку, посвященную благотворительной деятельности дома Романовых во время Первой мировой войны, представили в Самарской области, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", к которому в понедельник присоединилась Самарская область.
Передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" разместили в двух залах правительства Самарской области. В открытии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Представляя экспозицию, Громова рассказала о благотворительной деятельности царской семьи. Она обратила особое внимание на развитие системы милосердия - от создания "Красного Креста" до благотворительных учреждений, включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц.
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КультураСамарская областьСамараВячеслав ФедорищевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоКрасный Крест
 
 
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