В Самаре представили выставку о доме Романовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области представили передвижную стендовую выставку, посвященную благотворительной деятельности дома Романовых во время Первой мировой войны.
- Выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне» стала частью мероприятий проекта «Императорский маршрут».
- На открытии выставки Анна Громова рассказала о благотворительной деятельности царской семьи и развитии системы милосердия.
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Передвижную стендовую выставку, посвященную благотворительной деятельности дома Романовых во время Первой мировой войны, представили в Самарской области, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" стала частью мероприятий федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", к которому в понедельник присоединилась Самарская область.
Передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" разместили в двух залах правительства Самарской области. В открытии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Представляя экспозицию, Громова рассказала о благотворительной деятельности царской семьи. Она обратила особое внимание на развитие системы милосердия - от создания "Красного Креста" до благотворительных учреждений, включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц.