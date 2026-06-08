Голосование на избирательном участке в Ереване в день парламентских выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах, заявила Захарова.

Репрессиям подвержены политсилы, выступающие за членство Еревана в ЕАЭС и ОДКБ и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз.

Голосование показало, что поддержка партии "Гражданский договор" Пашиняна заметно снизилась.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

« "Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий <...> в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под каток преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов", — привели ее слова на сайте ведомства.

Захарова обратила внимание, что репрессиям подвержены политсилы, выступающие за членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз.

При этом выборы показали, что поддержка партии "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна заметно снизилась среди гранжан, отметила дипломат. По ее словам, в стране есть большой запрос на развитие отношений с Россией.

"Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства", — добавила представитель МИД.

По итогам голосования "Гражданский договор" набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна , третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набиравший 9,93 процента.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.

Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель , запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление.