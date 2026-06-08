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Захарова: власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах - РИА Новости, 08.06.2026
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13:16 08.06.2026 (обновлено: 20:26 08.06.2026)
Захарова: власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах

Захарова: власти Армении грубо нарушали процедуры проведения выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване в день парламентских выборов
Голосование на избирательном участке в Ереване в день парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах, заявила Захарова.
  • Репрессиям подвержены политсилы, выступающие за членство Еревана в ЕАЭС и ОДКБ и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз.
  • Голосование показало, что поддержка партии "Гражданский договор" Пашиняна заметно снизилась.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий <...> в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под каток преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов", — привели ее слова на сайте ведомства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
Вчера, 10:06
Захарова обратила внимание, что репрессиям подвержены политсилы, выступающие за членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз.
При этом выборы показали, что поддержка партии "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна заметно снизилась среди гранжан, отметила дипломат. По ее словам, в стране есть большой запрос на развитие отношений с Россией.
"Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства", — добавила представитель МИД.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Такого еще не было". Что творится в Армении прямо сейчас
7 июня, 19:06
По итогам голосования "Гражданский договор" набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набиравший 9,93 процента.
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян
Вчера, 08:53
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление.
В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролось 18 политических сил: 16 партий и два блока. Явка составила 58,97 процента.
Парламентские выборы в Армении
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

Мужчина читает списки у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

Парламентские выборы в Армении

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 12

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 12

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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12 из 12
 
АрменияРоссияМария ЗахароваВ миреНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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