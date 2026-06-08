ЦИК России рассказал о сложностях с контролем голосования военных в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выборах в Армении голосовали большие группы военных, что вызвало сомнения у члена ЦИК России Людмилы Маркиной относительно контроля за процессом голосования.
- Партия премьер-министра Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. На выборах в Армении голосовали большие группы военных, такое голосование трудно проконтролировать, заявила член ЦИК РФ Людмила Маркина, которая входила в группу наблюдателей миссии СНГ.
"Обращали, конечно, внимание на организацию голосования больших групп военнослужащих на ряде избирательных участков... Проконтролировать каким-то образом этот процесс достаточно сложно. Понимаю, что это закрытые данные. Тем не менее, это достаточно щепетильный вопрос, который может вызывать некоторые сомнения по поводу соблюдения всех процедур голосования для организации голосования такой категории", - заявила Маркина на брифинге наблюдателей.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.