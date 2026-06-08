ЦИК России рассказал о сложностях с контролем голосования военных в Армении

"Обращали, конечно, внимание на организацию голосования больших групп военнослужащих на ряде избирательных участков... Проконтролировать каким-то образом этот процесс достаточно сложно. Понимаю, что это закрытые данные. Тем не менее, это достаточно щепетильный вопрос, который может вызывать некоторые сомнения по поводу соблюдения всех процедур голосования для организации голосования такой категории", - заявила Маркина на брифинге наблюдателей.