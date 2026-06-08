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Работу сервисов ВТБ полностью восстановили после DDOS-атаки - РИА Новости, 08.06.2026
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17:18 08.06.2026 (обновлено: 17:19 08.06.2026)
Работу сервисов ВТБ полностью восстановили после DDOS-атаки

ВТБ сообщил о полном восстановлении работы сайта и приложения после DDOS-атаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа сервисов ВТБ полностью восстановлена после DDoS-атаки.
  • Все системы работают в штатном режиме.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена после DDOS-атаки, все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
«
"Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена для наших клиентов. Все системы работают в штатном режиме. Специалисты банка успешно блокируют последствия DDOS-атаки", - говорится в сообщении.
В понедельник днем банк сообщал, что онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями в связи с DDOS-атакой.
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