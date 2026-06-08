Работу сервисов ВТБ полностью восстановили после DDOS-атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа сервисов ВТБ полностью восстановлена после DDoS-атаки.
- Все системы работают в штатном режиме.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена после DDOS-атаки, все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
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"Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена для наших клиентов. Все системы работают в штатном режиме. Специалисты банка успешно блокируют последствия DDOS-атаки", - говорится в сообщении.
В понедельник днем банк сообщал, что онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями в связи с DDOS-атакой.