Работу сервисов ВТБ полностью восстановили после DDOS-атаки

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена после DDOS-атаки, все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

"Доступность сервисов ВТБ полностью восстановлена для наших клиентов. Все системы работают в штатном режиме. Специалисты банка успешно блокируют последствия DDOS-атаки", - говорится в сообщении.

В понедельник днем банк сообщал, что онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями в связи с DDOS-атакой.