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Удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв - РИА Новости, 08.06.2026
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23:04 08.06.2026
Удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв

Василенко: удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв

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Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке, погиб мирный житель.
  • По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, удар мог привести к большому количеству жертв, но их удалось избежать, так как остальные машины на АЗС были на достаточном расстоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Террористический удар ВСУ по автозаправке в городе Скадовск Херсонской области мог привести к большому количеству жертв, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке, погиб мирный житель, сообщил ранее губернатор области Владимир Сальдо.
"Террористический удар ВСУ мог привести к большим жертвам. К счастью, их удалось избежать, так как остальные машины, которые стояли в приличной очереди на АЗС, были на достаточном расстоянии", - сказал Василенко.
По его словам, в результате взрыва от удара беспилотника автозаправка повреждена, сгорела одна машина.
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СкадовскХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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