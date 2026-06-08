Удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке, погиб мирный житель.
- По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, удар мог привести к большому количеству жертв, но их удалось избежать, так как остальные машины на АЗС были на достаточном расстоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Террористический удар ВСУ по автозаправке в городе Скадовск Херсонской области мог привести к большому количеству жертв, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке, погиб мирный житель, сообщил ранее губернатор области Владимир Сальдо.
"Террористический удар ВСУ мог привести к большим жертвам. К счастью, их удалось избежать, так как остальные машины, которые стояли в приличной очереди на АЗС, были на достаточном расстоянии", - сказал Василенко.
По его словам, в результате взрыва от удара беспилотника автозаправка повреждена, сгорела одна машина.