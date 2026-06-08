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Депутат Госдумы назвал удары ВСУ по поездам в Крыму актом терроризма - РИА Новости, 08.06.2026
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22:47 08.06.2026
Депутат Госдумы назвал удары ВСУ по поездам в Крыму актом терроризма

Депутат Госдумы Шеремет назвал актом терроризма удары ВСУ по поездам в Крыму

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шеремет назвал удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму актом международного терроризма.
  • Шеремет считает, что атаки были спланированными и целенаправленными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал актом международного терроризма удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
"Атаки на пассажирские поезда не имеют ничего общего с боевыми действиями. Это акт международного терроризма. Удар ВСУ был спланированный и целенаправленный", - сказал Шеремет.
По его словам, преступный киевский режим в угоду западным покровителям добивается общественного резонанса за счет ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого, 4 июня, БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены, сообщал глава республики.
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