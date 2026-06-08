Депутат Госдумы назвал удары ВСУ по поездам в Крыму актом терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Шеремет назвал удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму актом международного терроризма.
- Шеремет считает, что атаки были спланированными и целенаправленными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал актом международного терроризма удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.
По его словам, преступный киевский режим в угоду западным покровителям добивается общественного резонанса за счет ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
Глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого, 4 июня, БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены, сообщал глава республики.