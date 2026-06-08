Депутат Госдумы назвал удары ВСУ по поездам в Крыму актом терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал актом международного терроризма удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму.

По его словам, преступный киевский режим в угоду западным покровителям добивается общественного резонанса за счет ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.