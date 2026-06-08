Краткий пересказ от РИА ИИ Эстонская армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Изначально консервы планировалось передать украинским военным, но в итоге они были переданы армии и продовольственному банку Эстонии.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), которые предлагалось передать украинским военным, сообщает портал Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), которые предлагалось передать украинским военным, сообщает портал Delfi

В конце июля 2025 года телерадиокомпания ERR сообщала о том, что АЧС распространилась по всей Эстонии . Тогда председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

"Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank (продовольственному банку Эстонии - ред.) вместо Украины", - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что государственная программа по производству консервов из мяса убитых диких кабанов оказалась масштабнее, чем планировалось. По данным эстонского министерства регионального развития и сельского хозяйства, на которое ссылается портал, на данный момент эстонское государство заказало более 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 миллиона евро.