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ВСУ не достались эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов - РИА Новости, 08.06.2026
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18:08 08.06.2026
ВСУ не достались эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов

Delfi: ВСУ не достались эстонские консервы из мяса убитых из-за чумы кабанов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкКабан
Кабан - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонская армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).
  • Изначально консервы планировалось передать украинским военным, но в итоге они были переданы армии и продовольственному банку Эстонии.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), которые предлагалось передать украинским военным, сообщает портал Delfi.
В конце июля 2025 года телерадиокомпания ERR сообщала о том, что АЧС распространилась по всей Эстонии. Тогда председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).
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"Консервы из диких кабанов передали армии и Eesti Toidupank (продовольственному банку Эстонии - ред.) вместо Украины", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что государственная программа по производству консервов из мяса убитых диких кабанов оказалась масштабнее, чем планировалось. По данным эстонского министерства регионального развития и сельского хозяйства, на которое ссылается портал, на данный момент эстонское государство заказало более 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 миллиона евро.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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