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В Запорожской области дрон ВСУ повредил здание поликлиники - РИА Новости, 08.06.2026
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В Запорожской области дрон ВСУ повредил здание поликлиники

В Запорожской области дрон ВСУ повредил здание поликлиники города Токмак

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 7 июня ВСУ нанесли три удара беспилотником по зданию бывшего колледжа бизнеса в Токмаке, в результате повреждено остекление здания поликлиники Токмакской центральной районной больницы.
  • Пострадавших нет, медучреждение продолжает работать несмотря на повреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Здание поликлиники повреждено из-за удара ВСУ по городу Токмак в Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Вечером 7 июня ВСУ нанесли три удара беспилотником по зданию бывшего колледжа бизнеса в Токмаке. В результате повреждено остекление рядом расположенного здания поликлиники Токмакской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, пострадавших нет.
"Больницы и поликлиники - не военные объекты. Но прифронтовые медучреждения региона продолжают попадать под удары. Врачи работают, пациентов принимают, несмотря на повреждения", - добавили в министерстве.
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