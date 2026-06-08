В Запорожской области дрон ВСУ повредил здание поликлиники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Здание поликлиники повреждено из-за удара ВСУ по городу Токмак в Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона.

По данным минздрава, пострадавших нет.

"Больницы и поликлиники - не военные объекты. Но прифронтовые медучреждения региона продолжают попадать под удары. Врачи работают, пациентов принимают, несмотря на повреждения", - добавили в министерстве.