В Курской области от атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кореневском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель.
- Мужчине оказали первую медпомощь, его планируют доставить в Курск для дальнейшего лечения.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Кореневском районе Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Растет число жертв украинских преступлений. По уточненной информации, ночью вражеский дрон атаковал частный дом в поселке Коренево Кореневского района. Ранен местный житель. У 64-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения: лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, живота, ног, перелом нескольких ребер и левой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчине оказана первая медпомощь.
"В самое ближайшее время доставим его в Курск. Наши врачи приложат максимум усилий, чтобы как можно скорее поставить его обратно на ноги!" - добавил он.