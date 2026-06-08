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В Курской области от атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.06.2026
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10:12 08.06.2026
В Курской области от атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Хинштейн: при атаке дрона ВСУ в Курской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кореневском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель.
  • Мужчине оказали первую медпомощь, его планируют доставить в Курск для дальнейшего лечения.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Кореневском районе Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Растет число жертв украинских преступлений. По уточненной информации, ночью вражеский дрон атаковал частный дом в поселке Коренево Кореневского района. Ранен местный житель. У 64-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения: лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, живота, ног, перелом нескольких ребер и левой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчине оказана первая медпомощь.
"В самое ближайшее время доставим его в Курск. Наши врачи приложат максимум усилий, чтобы как можно скорее поставить его обратно на ноги!" - добавил он.
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