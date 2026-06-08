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ВСУ потеряли семь робоплатформ на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.06.2026
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07:38 08.06.2026 (обновлено: 08:05 08.06.2026)
ВСУ потеряли семь робоплатформ на Харьковском направлении

ВС России уничтожили семь роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российских войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области.
  • Наземные роботизированные платформы использовались украинскими боевиками для доставки боеприпасов и продовольствия.
  • Уничтожение НРТК способствует нарушению логистики подразделений ВСУ на харьковском направлении и снижению их боеспособности.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кот" в беседе с РИА Новости.
По данным командира, боевики используют наземные роботизированные платформы (НРТК) для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают и уничтожают их при попытке пересечения открытых пространств.
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"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили семь наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что уничтожение НРТК способствует нарушению логистики подразделений ВСУ на харьковском направлении, что, в свою очередь, приводит к снижению боеспособности боевиков.
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"Нарушение логистики противника, особенно на его переднем крае, помогает нашим передовым подразделениям выполнять задачи как можно эффективнее", - добавил "Кот".
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