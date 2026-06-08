ВСУ потеряли семь робоплатформ на Харьковском направлении

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кот" в беседе с РИА Новости.

По данным командира, боевики используют наземные роботизированные платформы (НРТК) для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают и уничтожают их при попытке пересечения открытых пространств.