Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российских войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области.
- Наземные роботизированные платформы использовались украинскими боевиками для доставки боеприпасов и продовольствия.
- Уничтожение НРТК способствует нарушению логистики подразделений ВСУ на харьковском направлении и снижению их боеспособности.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российских войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кот" в беседе с РИА Новости.
По данным командира, боевики используют наземные роботизированные платформы (НРТК) для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают и уничтожают их при попытке пересечения открытых пространств.
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"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили семь наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что уничтожение НРТК способствует нарушению логистики подразделений ВСУ на харьковском направлении, что, в свою очередь, приводит к снижению боеспособности боевиков.
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"Нарушение логистики противника, особенно на его переднем крае, помогает нашим передовым подразделениям выполнять задачи как можно эффективнее", - добавил "Кот".
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