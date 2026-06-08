Бойцы "Севера" уничтожили огневую позицию ВСУ на Сумском направлении

«

"Расчет ударных FPV-дронов успешно уничтожил огневую точку Вооруженных сил Украины в Сумской области. Важно подчеркнуть, что благодаря слаженной работе разведывательных подразделений и операторов ударных беспилотных летательных аппаратов вражеская огневая позиция была оперативно обнаружена и нейтрализована", - заявил агентству оператор БПЛА.