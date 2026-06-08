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Бойцы "Севера" уничтожили огневую позицию ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 08.06.2026
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07:36 08.06.2026 (обновлено: 08:05 08.06.2026)
Бойцы "Севера" уничтожили огневую позицию ВСУ на Сумском направлении

Российские дроны уничтожили огневую точку ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских ударных FPV-дронов «Севера» обнаружили огневую позицию ВСУ в Сумской области.
  • Огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена ударными FPV-дронами.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Расчеты российских ударных FPV-дронов "Севера" обнаружили и уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости оператор беспилотных авиационных систем 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса с позывным "Бурка".
«
"Расчет ударных FPV-дронов успешно уничтожил огневую точку Вооруженных сил Украины в Сумской области. Важно подчеркнуть, что благодаря слаженной работе разведывательных подразделений и операторов ударных беспилотных летательных аппаратов вражеская огневая позиция была оперативно обнаружена и нейтрализована", - заявил агентству оператор БПЛА.
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