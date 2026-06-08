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На Сумском направлении уничтожили замаскированную в лесу бронемашину ВСУ - РИА Новости, 08.06.2026
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06:38 08.06.2026
На Сумском направлении уничтожили замаскированную в лесу бронемашину ВСУ

На Сумском направлении уничтожили замаскированную в лесу ББМ ВСУ «Новатор»

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил на Сумском направлении боевую бронированную машину ВСУ «Новатор».
  • ББМ «Новатор» была замаскирована в лесу.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил на Сумском направлении замаскированную в лесу боевую бронированную машину ВСУ "Новатор", сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Физик".
«
"Находясь на боевом дежурстве, получили от начальника координаты обнаруженной разведчиками техники противника. В указанной точке поразили замаскированную в лесу ББМ "Новатор" украинского производства. Цель была уничтожена", - рассказал собеседник агентства.
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