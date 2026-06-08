На Сумском направлении уничтожили замаскированную в лесу бронемашину ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил на Сумском направлении боевую бронированную машину ВСУ «Новатор».
- ББМ «Новатор» была замаскирована в лесу.
КУРСК, 8 июн - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил на Сумском направлении замаскированную в лесу боевую бронированную машину ВСУ "Новатор", сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Физик".
«
"Находясь на боевом дежурстве, получили от начальника координаты обнаруженной разведчиками техники противника. В указанной точке поразили замаскированную в лесу ББМ "Новатор" украинского производства. Цель была уничтожена", - рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18