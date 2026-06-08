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Батальон ВСУ из Константиновки переброшен в Черниговщину, сообщили силовики - РИА Новости, 08.06.2026
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06:36 08.06.2026
Батальон ВСУ из Константиновки переброшен в Черниговщину, сообщили силовики

Переброшенный в Черниговскуюю область батальон ВСУ несет потери от БПЛА ВС РФ

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Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 2-го батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены в Черниговскую область на восстановление.
  • Украинские военные несут потери от российской артиллерии и дронов, находясь в Черниговской области.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Батальон 93 бригады ВСУ из Константиновки (ДНР) переброшен в Черниговскую область на восстановление, однако несет потери от российской артиллерии и дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В Черниговскую область враг перебросил подразделения 2-го батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенные на восстановление из окрестностей Константиновки (ДНР)", - сообщил собеседник агентства.
Он отмечает, что украинские военные жалуются, что вместо отдыха в тыловом районе они вынуждены находиться под ударами российских артиллеристов и операторов БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
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