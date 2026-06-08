Батальон ВСУ из Константиновки переброшен в Черниговщину, сообщили силовики

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Батальон 93 бригады ВСУ из Константиновки (ДНР) переброшен в Черниговскую область на восстановление, однако несет потери от российской артиллерии и дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.