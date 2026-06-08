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Пленный рассказал, как ВСУ завели бойцов в полуокружение под Добропольем - РИА Новости, 08.06.2026
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05:08 08.06.2026 (обновлено: 05:09 08.06.2026)
Пленный рассказал, как ВСУ завели бойцов в полуокружение под Добропольем

ВСУ завели бойцов в полуокружение под Добропольем и три месяца не давали отойти

© Министерство обороны РФПленный этнический суданец Даниэль Жарков
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Министерство обороны РФ
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом.
  • Почти три месяца командование не давало разрешения на отход, в течение которого бойцы подвергались атакам.
  • Спустя почти три месяца командование дало добро на отход, и украинские военные начали массово отступать.
КУРСК, 8 июн – РИА Новости. Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом, и почти три месяца не давало разрешения на отход, в течение которых бойцов подрывали на минах, они горели и подвергались атакам, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков, участвовавший в конфликте на стороне ВСУ.
"Оказывается, мы были уже в окружении. То есть нас завели в полуокружение с самого начала, нам даже никто ничего не сказал. То есть оттуда надо было уже откатываться (уходить с позиций - ред.), а нас только завели. Пробыли мы на этой позиции почти три месяца. Там уже нас и подрывали, и ТМкой (противотанковой миной - ред.) подрывали, и там я и сам подрывался, и горел", – сообщил пленный.
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По его словам, только спустя почти три месяца командование дало добро на откат. Бойцы начали потихоньку отходить к соседнему окопу, где уже находились другие украинские военные, поскольку отступление было массовым.
"Ну и наконец-то дождались, что нам дадут добро на откат. Ну и начали потихоньку откатываться. Откатились к одному окопу, там тоже были парни. Можно сказать, что в это время полностью все солдаты украинские, которые были, это же не только там национальная гвардия откатывалась, а полностью все", – добавил Жарков.
Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая орагниазция.
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