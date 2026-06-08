Краткий пересказ от РИА ИИ Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом.

Почти три месяца командование не давало разрешения на отход, в течение которого бойцы подвергались атакам.

Спустя почти три месяца командование дало добро на отход, и украинские военные начали массово отступать.

КУРСК, 8 июн – РИА Новости. Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом, и почти три месяца не давало разрешения на отход, в течение которых бойцов подрывали на минах, они горели и подвергались атакам, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков, участвовавший в конфликте на стороне ВСУ.

"Оказывается, мы были уже в окружении. То есть нас завели в полуокружение с самого начала, нам даже никто ничего не сказал. То есть оттуда надо было уже откатываться (уходить с позиций - ред.), а нас только завели. Пробыли мы на этой позиции почти три месяца. Там уже нас и подрывали, и ТМкой (противотанковой миной - ред.) подрывали, и там я и сам подрывался, и горел", – сообщил пленный.

По его словам, только спустя почти три месяца командование дало добро на откат. Бойцы начали потихоньку отходить к соседнему окопу, где уже находились другие украинские военные, поскольку отступление было массовым.

"Ну и наконец-то дождались, что нам дадут добро на откат. Ну и начали потихоньку откатываться. Откатились к одному окопу, там тоже были парни. Можно сказать, что в это время полностью все солдаты украинские, которые были, это же не только там национальная гвардия откатывалась, а полностью все", – добавил Жарков.

Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*.