ВС России уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударом дрона "Герань" ликвидировали патрульный катер ВСУ в Черном море.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные ударом "Геранью" ликвидировали патрульный катер ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры работы дрона. На них видно уничтожение судна специалистами войск беспилотных систем ВС России.
Кроме того, бойцы за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, используемые ВСУ.
Как отметил в пятницу президент Владимир Путин, военные продолжают успешно наступать в зоне спецоперации. Россия полностью взяла под свой контроль ЛНР и подавляющую часть территории ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18